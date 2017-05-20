Минфин: расходы госбюджета Эстонии за три месяца соответствовали прогнозам

По данным министерства доходы государства за три месяца составили 2,04 млрд евро, что на 86,5 млн больше, чем в прошлом году. Расходы и инвестиции составили 2,09 млрдв евро, то есть на 1,8% больше, чем в прошлом году.

Согласно прогнозу, в этом году в бюджет поступит 9,48 млрд евро.