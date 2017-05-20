В Ида-Вирумаа в рамках учений "Весенний шторм" в пятницу произошло ДТП с участием бронемашины. Транспортное средство вылетело с дороги. Травмы получили британские солдаты.

Авария произошла около шести часов вечера в волости Сонда в районе деревни Соонурме, сообщили в полиции.

35-летнего водителя и находившегося в бронемашине 33-летнего мужчину доставили в больницу Раквере.

Позже офицер связи британцев Джон Лайонс заявил Postimees, что пострадавшие солдаты входят в состав подразделения Великобритании, которое весной прибыло в Эстонию и принимает участие в учениях.

"Оба солдата получили небольшие травмы. Скорая помощь отвезла их в больницу, но врачи практически сразу отпустили их. Сейчас они находятся в казарме", – сказал Лайонс, добавив, что начато внутреннее расследование.

Напомним, что в среду, 17 мая, в Ида-Вирумаа автомобиль Сил обороны Эстонии радиоантенной задел линию электропередач и загорелся. Травмы получили три человека, причем один – серьезные.

Кроме того, 16 мая во время тактических учений на полигоне в Мяннику тяжелые травмы получил резервист, на которого задним ходом наехал грузовой автомобиль.

Учения "Весенний шторм" проходят с 8 по 25 мая. В них принимают участие около 9000 военнослужащих из Эстонии, стран-союзниц по НАТО и партнерских государств.