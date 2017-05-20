Действующий президент Ирана победил на выборах главы страны

Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на прошедших 19 мая выборах главы страны, сообщили в министерстве внутренних дел.

По информации иранского МВД, Рухани получил 59% голосов, то есть его поддержали 22 млн 800 тысяч избирателей. Его ближайший преследователь Эбрахим Раиси заручился поддержкой 15 млн 452 тысяч человек (около 39% голосов), передает Би-Би-Си.

Раиси уже подал жалобы, заявив о нарушениях в ходе процесса голосования. В частности, он обвинил сторонников Роухани в пропаганде на избирательных участках, запрещенной законом о выборах.

Иранским властям пришлось продлить время работы избирательных участков на пять часов из-за высокой явки, которая в итоге составила около 70%. Согласно данным министерства внутренних дел Ирана, на избирательных участках проголосовали более 40 млн человек.

Роухани был избран на первый президентский срок в 2013 году.

68-летний президент Ирана выступает за более либеральные реформы и обещает больше политических свобод, а также намерен улучшать отношения с иностранными государствами.

По широте полномочий президент Ирана уступает лишь духовному лидеру страны – аятолле Али Хаменеи, – который избирается советом экспертов.