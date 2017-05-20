На Хийумаа внедорожник наехал на участницу велотура ({{commentsTotal}})
В городе Кярдла в Хийуском уезде автомобиль наехал на лежавшую на газоне женщину.
Как сообщили в полиции, несчастный случай произошел в 17:31 около дома номер 3 на улице Лубьяахью. Автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого была 48-летняя женщина, наехал на лежавшую на траве 48-летнюю женщину.
Пострадавшую доставили в больницу Хийумаа.
Обе женщины были участницами проходившего на Хийумаа "Зеленого велотура".
Обстоятельства произошедшего расследуют.
Редактор: Ирина Киреева