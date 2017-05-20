Михаил Корб обсудит с жителями острова Кихну административную реформу

Министр государственного управления Михаил Корб в субботу, 20 мая, находится с визитом на острове Кихну, где обсудит будущее малых островов после административной реформы.

Корб вместе с представителями малых островов примет участие в семинаре-дискуссии в народном доме Кихну. Темы дискуссии – административная реформа и закон о малых островах с постоянным населением. Корб также примет участие в открытии здания рынка в порту Суару.

"Хотя население малых островов составляет всего 0,13% населения Эстонии, я рад, что мы уделяем столько внимания их развитию — выделяем средства на деятельность, создаем специальные программы малых островов и приводим порты в порядок. Важно и то, что правительство в ходе административной реформы сделало для малых островов исключение и отказалось объединять их с другими местными самоуправлениями", – сказал Корб.

"Волости Кихну исполнилось 25 лет, а это значительный возраст. Если сравнивать его с человеческими годами, то волость Кихну – словно повзрослевший молодой человек, находящийся в самом начале долгого жизненного пути", – добавил Корб.