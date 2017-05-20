В субботу музеи Эстонии будут открыты до позднего вечера

В Эстонии вечером 20 мая начнется акция "Ночь музеев": более 190 музеев, выставок, архивов и научных центров будут открыты почти до полуночи и посетить их можно будет бесплатно. Тема мероприятия в этом году – "Игры в ночи".

"Такое название придумано неслучайно, ведь 2017 год объявлен в Эстонии годом детской и молодежной культуры", – сказала в эфире "Кофе+" представитель команды организаторов мероприятия Елена Чекулаева.

По ее словам, каждый музей составляет свою программу. "Посетителей приглашают принять участие в играх на ориентирование, мастер-классах и мастерских. Ряд музеев в Таллинне и Ида-Вирумаа проводит экскурсии на русском языке", – отметила гостья.

Участвующие в мероприятии музеи будут открыты с 18 до 22 или 23 часов. Вход свободный.

С программой музеев можно ознакомиться здесь.