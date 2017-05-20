Спасатели напоминают о мерах безопасности при разведении костра и гриля

С наступлением теплой погоды люди устраивают пикники на природе. Между тем Спасательный департамент напоминает о том, что на территории Эстонии сохраняется риск возникновения пожаров и просит не забывать о мерах безопасности, связанных с разведением костров.

Главный специалист бюро по превентивной работе Северного спасательного центра Галина Оздоба перечислила службе новостей "Радио 4" правила разведения костра на природе.

"Погода должна быть безветренной. Если сила ветре больше 5,4 м/с, то это уже много для разведения костра", – подчеркнула она.

Место разведения костра должно быть в 5-8 метрах от зданий и деревьев. Место надо хорошо очистить от сухой травы, выложить камнями или сделать земляной вал. Диаметр костра должен быть не более одного метра.

Огонь нельзя оставлять без присмотра. Нельзя оставлять детей одних около костра. А также надо следить за тем, чтобы искры не летели в сторону деревьев.

Кроме того, надо иметь под рукой ведро с водой или огнетушитель. "Потом можно заложить место разведения огня влажным дерном", – отметила специалист.

Если люди люди используют гриль на дровах или на углях, то надо помнить, что он тоже должен находиться подальше от строений. "На балконах ни в коем случае не стоит разводить гриль", – предупредила Галина Оздоба, добавив, что исключением являются электрогрили.