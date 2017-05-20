Жители Эстонии чаще всего звонят на платные телефоны справочных служб и гадалок

Ежегодно на звонки по номерам со специальными тарифами в Эстонии тратят свыше миллиона евро, следует из статистики Tele2.

В основном жители Эстонии звонят в справочные службы, на линии общения для взрослых, по телефонам предсказателей и гадалок, а также для того, чтобы сделать пожертвования.

Больше всего денег уходит на звонки по справочным телефонам (например, 1182 и 1188), и это при том, что свыше 50% населения пользуется мобильным интернетом. Вместо того, чтобы просто заглянуть в Google, многие привычно хватают телефон и звонят на платную линию.

Жители Эстонии делают щедрые пожертвования для детей и животных. Среди основных адресатов благотворителей: Детский фонд клиники Тартуского университета, Фонд поддержки Таллиннской детской больницы, а также недоходное объединение MTÜ Kasside Turvakodu. Как правило, всплеск благотворительной активности приходится на Рождество – именно тогда резко возрастают обороты пожертвований с помощью звонков на благотворительные линии.

В последнее время активизировался интерес к таким сервисам, как телефонное гадание на картах, толкование снов, проверка чакр, энергетическая очистка, снятие проклятий и многое другое.

Кроме того, в Эстонии популярны консультационный телефон акушерской помощи и транспортные инфотелефоны.