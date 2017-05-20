Предвыборная кампания Партии реформ пройдет под лозунгом "Сильная Эстония"

"Мы за эти годы вместе построили сильную Эстонию. Три столпа сильной Эстонии – это безопасность, экономика и человек. Мы опираемся на них, руководствуясь своими ценностями и ориентируясь на будущее", – сказал председатель Партии реформ Ханно Певкур.

"Сильная Эстония – это защищенная, богатая и принадлежащая всем Эстония. Только в сильной Эстонии защищены эстонские язык, культура и семья. Простая и прозрачная налоговая и предпринимательская среда поощряет предприимчивость, побуждает инвестировать и создавать рабочие места, тем самым повышая достаток и благополучие каждого. В сильной Эстонии везде и каждому человеку гарантирована возможность добиться благополучия для себя и своих детей", – представил Певкур идеологию, с которой партия будет баллотироваться на выборах.