На следующей неделе жары не обещают

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Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
Разное
Разное

Погода на предстоящей неделе будет переменчивой, местами возможны ночные заморозки на почве. Днем температура воздуха будет прогреваться до +20 градусов, на побережье при ветре – до +12.

В воскресенье усилится влияние области высокого давления, движущейся с севера. Осадков не обещают. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью – от +5 до +10, днем на побережье – от +12 до +13, на материковой части – от +17 до +19 градусов.

В понедельник ночью будет ясная погода, днем местами пройдут ливневые дожди. Ветер западный 3-5 м/с. На побережье Финского залива порывы могут достигать 9 м/с, к вечеру – 14 м/с. Температура воздуха ночью – от +3 до +8, днем – от +16 до +20 градусов, на побережье – до +12 градусов.

Во вторник область низкого давления распространится над всей Эстонией. Днем возможны дожди. Ветер умеренный, юго-западный и западный. Температура воздуха ночью – от +4 до +9, днем – от +14 до +18, на побережье – до +12 градусов.

В среду небо прояснится. Ветер ослабеет и изменится на восточный. Температура воздуха ночью – от +3 до +8, на почве возможны заморозки, днем – от +15 до +20, на побережье – до +12 градусов.

В четверг осадков не обещают. Ветер слабый. Температура ночью – от +2 до +7 градусов, днем поднимется до +18..+21, на побережье – до +12.

В пятницу усилится северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха ночью – от +3 до +7, днем – от +15 до +20, на побережье – до +12 градусов.

Редактор: Ирина Киреева

погоданочные заморозки на почве


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