Украина запретила въезд в общей сложности 40 российским артистам

Украина запретила въезд на территорию страны приблизительно 40 российским певцам и актерам, посещавшим Крым после референдума 2014 года, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

"Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы", – сказал Назаренко в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, запрет наложен на три года, а в список входят Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Михаил Шуфутинский и певица Бьянка (Татьяна Липницкая) и другие.

Как отмечают власти, посещение Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты Каланчак, Чаплынка и Чонгар в Херсонской области.