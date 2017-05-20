У призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро испортились медали ({{commentsTotal}})
Спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро летом 2016 года, обнаружили, что их награды начали расслаиваться.
Всего испортилось около 140 медалей. Призеры и победители Олимпийских игр вернули свои награды организаторам для реставрации, передает meduza.io.
Представитель оргкомитета игр Марио Андрада считает, что медали испортились из-за перепада температур. Как сообщает BBC Sport, проблемы возникли с серебряными медалями, которые были изготовлены из переработанных материалов.
Редактор: Ирина Киреева