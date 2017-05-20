США и Саудовская Аравия объявили об оружейной сделке на 110 млрд долларов

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял в субботу в королевском дворце "Аль-Ямама" президента США Дональда Трампа и других членов американской делегации. Перед началом саудовско-американского саммита монарх наградил хозяина Белого дома высшей наградой королевства – орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза.

Орденом награждаются главы иностранных государств за выдающийся вклад в укрепление сотрудничества между странами. В числе удостоенных высшей награды страны экс-президент США Барак Обама, передает ТАСС.

Во время визита Дональда Трампа в Эр-Рияд США и Саудовская Аравия заключили оборонных контрактов на общую сумму в 110 миллиардов долларов. Подробностей сделки представители двух стран не раскрыли. В Белом доме журналистам заявили, что пакет военных контрактов направлен на укрепление безопасности региона перед лицом угроз со стороны Ирана, передает meduza.io.

Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд для переговоров с саудовским руководством, 21 мая он примет участие во встрече лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), к которой позднее присоединятся главы других арабских и мусульманских стран. Саудовская Аравия стала первой остановкой в дебютном зарубежном турне главы американской администрации, в ходе которого он посетит также Израиль, Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии.

В зарубежной поездке Трампа сопровождают супруга Меланья Трамп и дочь Иванка.

Жена и дочь Трампа не соблюли дресс-код

Арабские СМИ традиционно обращают внимание на наряд спутниц первых лиц государств, приезжающих в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Как отметил телеканал Al Arabiya, одеяние первой леди – черный строгий брючный костюм с золотым поясом – напоминает традиционную женскую одежду закрытого фасона – абаю.

При этом и Меланья, и Иванка не стали надевать головной платок на встречу с саудовским руководством. Ранее соблюдать дресс-код во время визита в Эр-Рияд не стали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Автор: AFP/Scanpix