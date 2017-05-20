Ардо Оясалу ушел с должности советника министра Урве Пало

Приступивший к работе советника министра предпринимательства Урве Пало в конце прошлого года Ардо Оясалу ушел с этой должности.

Оясалу сказал ERR, что не нашел достаточного применения в качестве советника по предпринимательству. Более подробно комментировать свой уход он не захотел.

Оясалу, как и Урве Пало состоят в Социал-демократической партии.

Ардо Оясалу занимался консультированием в сфере бизнеса и финансов, налогообложением, а также бизнес-правом и гражданским правом в AS IMG Konsultant, он является одним из владельцев крупнейшей бухгалтерской фирмы IMG Numeri.

Оясалу был генеральным директором налогового департамента в первые годы восстановления независимости Эстонии. Кроме того, он был председателем совета Eesti Loto, Eesti Raudtee, Elektriraudtee и Levira.