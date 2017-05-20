Солдат получил сильный ожог от горелки на учениях "Весенний шторм"

В пятницу на учениях "Весенний шторм" военнослужащий получил ожоги от спиртовой горелки; за время учений в результате травмы получили шесть солдат.

Офицер связи Сил обороны, лейтенант Кристель Маасикметс сказала Postimees, что срочнослужащий налил на нагретую горелку спирт, который вспыхнул.

Сослуживцы пострадавшего оказали пострадавшему солдату первую медицинскую помощь на месте, скорая помощь доставила его в больницу.

Горелка в ходит в обязательную комплектацию снаряжения каждого эстонского солдата и используется для приготовления еды в полевых условиях.

Еще пять военнослужащих пострадали в двух ДТП – три человека получили травмы 17 мая, когда автомобиль Сил обороны Эстонии радиоантенной задел линию электропередач и загорелся, еще двое – 18 мая, когда бронемашина вылетела с дороги.

Кроме того, 16 мая во время тактических учений на полигоне в Мяннику тяжелые травмы получил резервист, на которого задним ходом наехал грузовой автомобиль.