rus.err.ee

Солдат получил сильный ожог от горелки на учениях "Весенний шторм" ({{commentsTotal}})

Горелка в ходит в обязательную комплектацию снаряжения каждого эстонского солдата и используется для приготовления еды в полевых условиях.
Горелка в ходит в обязательную комплектацию снаряжения каждого эстонского солдата и используется для приготовления еды в полевых условиях. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В пятницу на учениях "Весенний шторм" военнослужащий получил ожоги от спиртовой горелки; за время учений в результате травмы получили шесть солдат.

Офицер связи Сил обороны, лейтенант Кристель Маасикметс сказала Postimees, что срочнослужащий налил на нагретую горелку спирт, который вспыхнул.

Сослуживцы пострадавшего оказали пострадавшему солдату первую медицинскую помощь на месте, скорая помощь доставила его в больницу.

Горелка в ходит в обязательную комплектацию снаряжения каждого эстонского солдата и используется для приготовления еды в полевых условиях.

Еще пять военнослужащих пострадали в двух ДТП – три человека получили травмы 17 мая, когда автомобиль Сил обороны Эстонии радиоантенной задел линию электропередач и загорелся, еще двое – 18 мая, когда бронемашина вылетела с дороги.

Кроме того, 16 мая во время тактических учений на полигоне в Мяннику тяжелые травмы получил резервист, на которого задним ходом наехал грузовой автомобиль.

Редактор: Ирина Киреева

учениявесенний штормгорелкаожог


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Горелка в ходит в обязательную комплектацию снаряжения каждого эстонского солдата и используется для приготовления еды в полевых условиях.Горелка в ходит в обязательную комплектацию снаряжения каждого эстонского солдата и используется для приготовления еды в полевых условиях.
Солдат получил сильный ожог от горелки на учениях "Весенний шторм"
Президент США Дональд Трамп с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.Президент США Дональд Трамп с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Саудовский король Сальман наградил Трампа орденом имени короля Абдель Азиза
Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею.Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Ардо Оясалу покидает комиссию лишь на время.Ардо Оясалу покидает комиссию лишь на время.
Ардо Оясалу ушел с должности советника министра Урве Пало
ФОТО: сестра Кейт Миддлтон вышла замуж
ФОТО: в Таллинне проходят Дни Каламая

В субботу и воскресенье в одном из самых модных районов столицы проходят Дна Каламая.

Обновлено: 16:42 
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Украина запретила въезд в общей сложности 40 российским артистам
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
На следующей неделе жары в Эстонии не обещают
Голландские бронемашины на учениях "Весенний шторм" в 2016 году. Иллюстративная фотография.Голландские бронемашины на учениях "Весенний шторм" в 2016 году. Иллюстративная фотография.
На учениях "Весенний шторм" произошло еще одно ДТП, в котором пострадали люди
ЭСТОНИЯ
Медицинские учения на Медицинские учения на
ФОТО: военнослужащие провели учения по оказанию помощи в случае ДТП с большим числом жертв

В рамках военных учений "Весенний шторм" проходят медицинские учения TervEx, на которых военнослужащие вместе с сотрудниками скорой помощи, больниц и центра оповещения о тревоге отрабатывают навыки оказания помощи при несчастных случаях с большим количеством жертв.

Всеэстонская акция Всеэстонская акция
В субботу музеи Эстонии будут открыты до позднего вечера
Маяк Кихну. Иллюстративная фотография.Маяк Кихну. Иллюстративная фотография.
Михаил Корб обсудит с жителями острова Кихну административную реформу
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
На Хийумаа внедорожник наехал на участницу велотура
ФОТО и ВИДЕО: у Балтийского вокзала открылся полностью обновленный рынок
Обновлено: 19.05
Школа Эмайыэ.Школа Эмайыэ.
Школа для слабовидящих начала сотрудничать с Тартуским центром профессионального образования
Лидеры коалиционных партий.Лидеры коалиционных партий.
Правящая коалиция наметила поправки в налоговый пакет
ИДА-ВИРУМАА
Таллиннская Таллиннская
"Флора" разгромила "Инфонет", а нарвский "Транс" - "Вапрус"
Обновлено: 19.05
Строительство дороги в Йыхви.Строительство дороги в Йыхви.
В Йыхви впервые за последние 25 лет построят новую улицу
Силламяэская река Сытке. Иллюстративное фото.Силламяэская река Сытке. Иллюстративное фото.
В Силламяэ реку вернули в прежнее русло
депутат Нарвского горсобрания Фёдор Овсянниковдепутат Нарвского горсобрания Фёдор Овсянников
Дело о коррупции в Нарве: окружной суд вернулся к своему решению двухлетней давности
Eesti Energia наймет психолога для работников.Eesti Energia наймет психолога для работников.
Eesti Energia ищет психологов для оказания кризисных консультаций своим рабочим в Ида-Вирумаа
Обновлено: 19.05
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: чему Эстония и Финляндия могли бы научить друг друга в сфере безопасности

Эстонию и Финляндию роднят близкие языки, культура и история, а также геополитическое положение, требующее от них выработки стратегии сохранения суверенитета и самостоятельности в условиях соседства с великой державой. Но в силу исторических причин выбранные стратегии оказались очень разными. Могут ли Таллинн и Хельсинки извлечь друг для друга полезные уроки из своего опыта отношений с Москвой?

Андрус Ансип.Андрус Ансип.
Ансип: инвесторы заметят, что дела в Эстонии пошли не так
Рейн Вейдеманн.Рейн Вейдеманн.

Руководитель новостной редакции ERR назвал неуместным заявление Вейдеманна

Родион Денисов.Родион Денисов.
Родион Денисов: Крест расточительности
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии
Обновлено: 21:49 
Белка.Белка.
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.Концерт группировки "Ленинград" в Талилнне.
ФОТО: Шнур в Таллинне - муниципальные выборы бессмысленны
ЗА РУБЕЖОМ
Скончался последний министр иностранных дел правительства Эстонии в изгнании Олев Олеск
Явка на президентских выборах в Иране составила около 70%.Явка на президентских выборах в Иране составила около 70%.
Действующий президент Ирана победил на выборах главы страны
Рейтинг Трампа опустился до рекордно низкой отметки
В Мюнхене на площади Мариенплац 54-летний мужчина совершил акт самосожжения.
В Мюнхене мужчина совершил акт самосожжения
Досмотр ручной клади в аэропорту Стамбула.
ООН: бомба в ноутбуке на борту самолета - лишь вопрос времени
С июня 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне.
Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа и аннулировала ордер на арест
ЭКОНОМИКА
Минфин: расходы госбюджета Эстонии за три месяца соответствовали прогнозам
Министр финансов Свен Сестер.Министр финансов Свен Сестер.
Глава минфина Свен Сестер попал в глупое положение из-за критики IRL налоговых изменений
18.05
Совет Eesti Energia возглавил крупный бизнесмен Вяйно Калдоя
18.05
Средний брутто-доход в 2016 году вырос до 1073 евро
17.05
IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции
17.05
Союз налогоплательщиков Эстонии призвал депутатов Рийгикогу отказаться от налоговых изменений
17.05
Независимая газодобывающая компания "Новатэк" увидела перспективу на рынке стран Балтии
СПОРТ
Лийна Чернов.Лийна Чернов.
Победительницей Майского забега второй год подряд стала Лийна Чернов
Келли Сильдару.Келли Сильдару.
Келли Сильдару получила престижную премию Европейских олимпийских комитетов
Обновлено: 19.05
Анетт Контавейт зачехлила ракетку.
Анетт Контавейт на турнире в Риме проиграла четвертой ракетке мира
Обновлено: 19.05
Сборная Эстонии по хоккею.
В Таллинне пройдет юношеский чемпионат мира-2018 по хоккею во втором дивизионе
Латвия снова примет чемпионат мира по хоккею.Латвия снова примет чемпионат мира по хоккею.
Рига и Минск примут ЧМ-2021 по хоккею
Болельщики Болельщики
"Калев/Крамо" выиграл третий матч финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу
Российские хоккеисты вышли в полуфинал.Российские хоккеисты вышли в полуфинал.
Сборные России и Финляндии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею
КУЛЬТУРА
Пярнуский концертный дом.Пярнуский концертный дом.
Пярнуский концертный дом подводит итоги сезона
ФОТО: Дни славянской письменности и культуры в ЦРК начались с посвященного Украине мероприятия
Обновлено: 19.05
Первый литературный фестиваль Первый литературный фестиваль
Рандъярв, Ладынская, Кылварт и Анвельт примут участие в "Довлатовском марафоне"
Режиссер фильма Режиссер фильма
ФОТО: ETV + представил фильм "Высоцкий 1972"
РАЗНОЕ
С 5 по 21 августа 2017 года в Рио-де-Жанейро проходили XXXI летние Олимпийские игры.С 5 по 21 августа 2017 года в Рио-де-Жанейро проходили XXXI летние Олимпийские игры.
У призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро испортились медали
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Жители Эстонии чаще всего звонят на платные телефоны справочных служб и гадалок
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Спасатели напоминают о мерах безопасности при разведении костра и гриля
Цветочная ярмарка в Тюри.Цветочная ярмарка в Тюри.
В Тюри проходит традиционная цветочная ярмарка
ФОТО: на Башенной площади стартовал Цветочный фестиваль
Обновлено: 19.05
Радио 4
Смотрите на ETV+
Последние новости
18:49
Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею
18:31
Победительницей Майского забега второй год подряд стала Лийна Чернов
18:14
ФОТО: младшая сестра Кейт Миддлтон вышла замуж
17:49
Солдат получил сильный ожог от горелки на учениях "Весенний шторм"
17:33
Ардо Оясалу ушел с должности советника министра Урве Пало
16:42
ФОТО: в Таллинне проходят Дни Каламая Обновлено
16:40
США и Саудовская Аравия объявили об оружейной сделке на 110 млрд долларов
16:05
У призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро испортились медали
15:35
Скончался последний министр иностранных дел правительства Эстонии в изгнании Олев Олеск
15:02
ФОТО: военнослужащие провели учения по оказанию помощи в случае ДТП с большим числом жертв
14:47
Украина запретила въезд в общей сложности 40 российским артистам
14:11
На следующей неделе жары в Эстонии не обещают
13:37
Предвыборная кампания Партии реформ пройдет под лозунгом "Сильная Эстония"
13:28
Жители Эстонии чаще всего звонят на платные телефоны справочных служб и гадалок
Полезно знать
Топ читаемости
19.05
В Йыхви впервые за последние 25 лет построят новую улицу
10:56
На учениях "Весенний шторм" произошло еще одно ДТП, в котором пострадали люди
19.05
В Силламяэ реку вернули в прежнее русло
19.05
ФОТО и ВИДЕО: у Балтийского вокзала открылся полностью обновленный рынок Обновлено
19.05
Правящая коалиция наметила поправки в налоговый пакет
19.05
Актуальная камера 19.05.2017 (20:00)
18.05
Автомобиль эстонских военных зацепился антенной за линии электропередач и загорелся
19.05
Дело о коррупции в Нарве: окружной суд вернулся к своему решению двухлетней давности
18.05
Гражданская война в квартирном товариществе: зачем в конфликт вмешиваются посторонние люди?
19.05
Рандъярв, Ладынская, Кылварт и Анвельт примут участие в "Довлатовском марафоне"
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 19.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Весна. Иллюстративное фото.
В субботу кратковременный дождь, +13..+24
Эстония
Школа Эмайыэ.
Школа для слабовидящих начала сотрудничать с Тартуским центром профессионального образования
Лекарства. Иллюстративная фотография.
В Эстонии на русский язык переведут и инфолистки к некоторым рецептурным лекарствам
Соревнования по строительству мостов в ТТУ.
В ТТУ проходят соревнования по сборке мостов
Валерий - главный подозреваемый в убийстве.
"Инсайт": главным подозреваемым в убийстве бомжа оказался другой бездомный Валерий
Министр госуправления Михаил Корб и замминистра экономического развития Александр Цыбульский.
Эстония и Россия подписали соглашение о сотрудничестве на приграничных территориях
Обновлено: 18.05
Профобразование
В Рийгикогу обсуждали вопрос повышения престижа профобразования
За рубежом
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме