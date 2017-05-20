ФОТО: младшая сестра Кейт Миддлтон вышла замуж

Церемония бракосочетания проходила в субботу, 20 мая, в церкви Святого Марка в городе Энглфилд (графство Беркшир). На нее, по информации The Daily Mirror, были приглашены только близкие.

Джеймс сделал Пиппе предложение в июне прошлого года, когда пара была на отдыхе в Озерном крае на севере Англии. К тому времени их роман длился около года, хотя знакомы они были 10 лет, передает Би-Би-Си, Lenta.ru.

Как отмечает Daily Mail, к церкви Пиппа Миддлтон прибыла в сопровождении отца. На ней было свадебное платье от британского модельера Джайлза Дикона. Таблоид обратил внимание на то, что фасон наряда похож на платье, в котором ее сестра Кейт выходила замуж за принца Уильяма в 2011 году.