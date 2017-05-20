Победительницей Майского забега второй год подряд стала Лийна Чернов

На Певческом поле в Таллинне в субботу состоялся Майский забег SEB, победительницей которого второй год подряд стала Лийна Чернов.

Она показала время 23 минуты и семь секунд, однако не побила рекорд победительницы Майского забега 2015 года Екатерины Патюк, которая пробежала 7 км за 23 минуты.

В призовую тройку сегодняшнего забега попали также сестры Лили и Лейла Луйк (+18,5 и +22,1 соответственно), участвовавшие в олимпийском марафоне в Рио де Жанейро.

В Майском забеге принимают участие исключительно женщины. 20 мая соревнования прошли в 30-й раз и в седьмой раз количество участников превысило отметку в 10 000. Рекорд посещаемости, установленный три года тому назад, устоял, тогда дистанцию в 7 км пробежали 16 000 любительниц бега. Среди участников были представительницы разных возрастов и профессий, а победителями стали профессиональные спортсменки.