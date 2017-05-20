Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 2:4.

Россияне вели после двух периодов 2:0, но пропустили четыре шайбы в третьем, передает meduza.io.

Первый период команды играли очень аккуратно – опасных моментов почти не было. Во втором счет открыл Евгений Кузнецов, а увеличил преимущество россиян Никита Гусев.

В третьем периоде россияне несколько раз удалились, и первую шайбу канадцы отыграли в большинстве – забросил Марк Шайфли. Затем счет сравнял Нейт Маккинон, а вывел вперед Канаду Райан ОʼРайлли за три минуты до конца основного времени. Почти сразу после этого россияне заменили вратаря Андрея Василевского на шестого полевого, но пропустили в пустые ворота.

В финале Канада сыграет с победителем пары Финляндия – Швеция.