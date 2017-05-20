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Президент Кальюлайд приняла участие в походе по заповеднику в Йыэляхтме ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Елизавета Калугина, "Актуальная камера"

В субботу в ландшафтном заповеднике Убари в Йыеляхтме состоялся поход, в котором приняли участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд и министр окружающей среды Марко Померанц, передает "Актуальная камера".

Участники наслаждались красотами природы и оценивали результаты проекта 2004 года. Тогда были посажены миллионы деревьев, а сегодня гости заповедника смогли увидеть, что изменилось с тех пор, в каком состоянии находятся лесосеки разных лет и как влияют на лес разные виды грунта.

"Я здесь, чтобы отметить красоту эстонской природы и составить компанию Марко Померанцу и другим замечательным людям, которые захотели пойти в поход по заповеднику", – сказала Керсти Кальюлайд.

На вопрос, можно ли назвать посещение заповедника самой приятной частью обязанностей президента, Кальюлайд ответила утвердительно: "Конечно, но оно ничуть не менее важное. Эстонская природа прекрасна, у нас очень много просторов. Поскольку я долго жила в Центральной Европе, я хорошо знаю, какая это редкость – гулять по лесу среди дня и никого не встретить".

В последнее время в эстонском обществе можно часто услышать дебаты о вырубках лесов, однако такие рассуждения зачастую ничем не оправданы. "Мы должны исходить из фактов, а факты говорят о том, что площадь лесов Эстонии растет. С каждым годом вырубается меньше деревьев, чем вырастает", – отметил министр окружающей среды Марко Померанц.

Редактор: Ирина Киреева

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