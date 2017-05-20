В рамках джазового фестиваля в Силламяэ проведут эксперимент по слиянию джаза и балета

На двухдневном джазовом фестивале в Силламяэ на одной сцене сойдутся и известные исполнители, и молодежь. Апогей фестиваля обещают в воскресенье, когда состоится эксперимент слияния джаза и балета, передает "Актуальная камера".

Джазовый фестиваль в Силламяэ проходит уже в четырнадцатый раз. В этом году он стал компактнее – всего два дня выступлений, однако для поклонников джаза ярких впечатлений меньше не будет. Кульминацией должно стать выступление артистов Эстонского национального балета с новой постановкой на джазовую тему, которое состоится 21 мая.

"Опыт показывает, что именно смешение джаза и классической музыки дает наиболее мощный эффект", – отметил директор фестиваля Владимир Высоцкий.

Программа фестиваля получилась насыщенной и разнообразной. По словам организаторов, "джаз-тайм фестиваль" – это не только возможность послушать хорошую музыку, но и обменяться опытом для его участников.