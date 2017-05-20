Ильвес передал эстонский орден Джорджу Бушу через пять лет после назначения награды

Предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес вручил высшую награду – Крест Маарьямаа I степени – Джорджу Уокеру Бушу, которым американский президент был награжден в 2012 году.

"Хоть награда была присвоена президенту Бушу в 2012 году, у президента Ильвеса до сегодняшнего дня не было возможности лично передать ее. В приказе подчеркивается ведущая роль президента Буша в расширении НАТО, которое стало результатом вступления Эстонии в альянс в 2004 году, а также его неколебимая защита интересов Эстонии в области внешней политики и политики безопасности в качестве друга и сторонника", – сообщило в субботу посольство США на своей странице в Facebook.

Джордж У. Буш был президентом США в 2001-2009 годах.

Среди других удостоенных ордена Крест Маарьямаа I степени – американские президенты Джордж Герберт Уокер, Билл Клинтон, Джеральд Форд, а также политик и вице-президент Джо Байден, дипломат и бывший госсекретарь Маделин Олбрайт, политолог Пол Гобл, политик Джон Маккейн.

Из европейских политиков этого ордена удостоены Отто фон Габсбург, Хосе Мануэль Баррозу и Гюнтер Ферхойген.