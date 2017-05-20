Актуальная камера 20.05.2017 (20:00)

В субботу и воскресенье в одном из самых модных районов столицы проходят Дна Каламая.
В Эстонии вечером 20 мая началась акция "Ночь музеев": более 190 музеев, выставок, архивов и научных центров будут открыты почти до полуночи и посетить их можно будет бесплатно. Тема мероприятия в этом году – "Игры в ночи".
Руководитель новостной редакции ERR назвал неуместным заявление Вейдеманна
Руководитель редакции новостей Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) Урмет Коок назвал неуместным сделанное новым председателем совета ERR Рейном Вейдеманном в интервью Postimees сравнение стиля интервьюирования репортерами ERR со стилем КГБ.