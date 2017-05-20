В воскресенье небольшая облачность +15..+20 ({{commentsTotal}})
Судя по прогнозам синоптиков, в воскресенье жителей Эстонии по-прежнему будет радовать теплая погода, передает "Актуальная камера".
Ночью ожидается небольшая или переменная облачность. На островах местами кратковременный дождь, кое-где туман. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха – от +5 до +10, на побережье островов – до +13 градусов.
Днем небольшая или переменная облачность. На островах местами возможен кратковременный дождь. На побережье кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха – от +15 до +20 градусов.
Внимание! В лесах Эстонии высокая пожароопасность!
Редактор: Ирина Киреева