В воскресенье небольшая облачность +15..+20

Судя по прогнозам синоптиков, в воскресенье жителей Эстонии по-прежнему будет радовать теплая погода, передает "Актуальная камера".

Ночью ожидается небольшая или переменная облачность. На островах местами кратковременный дождь, кое-где туман. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха – от +5 до +10, на побережье островов – до +13 градусов.

Днем небольшая или переменная облачность. На островах местами возможен кратковременный дождь. На побережье кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха – от +15 до +20 градусов.

Внимание! В лесах Эстонии высокая пожароопасность!