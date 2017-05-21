"Политрулет": предвыборная лихорадка под звуки гармошки

Таави Аас оправдывает ожидания экстрасенса, Хелир-Валдор Сеэдер не может решить, как ему лучше баллотироваться, экс-кандидат на пост мэра Пайде от Партии реформ усиливает центристов, Инара Луйгас играет на гармошке, а журналисты выяснили, когда у Таави Рыйваса будет свадьба - читайте избирательный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Кандидат недели: Таави Аас

Если бы "Политрулет" выходил в Латвии, то, конечно же, кандидатом недели стала бы Светка из Даугавпилса, взорвавшая Интернет своим предвыборным роликом про "в Англии терлась, пахала там на завод, потом в Дэпилс вернулась, типа родной дом зовет" . Но мы живем чуть севернее, и таких заводных кандидатов у нас нет. Зато у нас определились центристы с первым номером избирательного списка.

Кандидат на пост столичного мэра был объявлен в 8:10 утра на смотровой площадке на улице Кохту в День Таллинна, то есть 15 мая. Довольно ожидаемо локомотивом списка Центристской партии на муниципальных выборах в столице стал исполняющий обязанности мэра Таави Аас, который работает вице-мэром аж с 2005 года. Напомним, что выбор у центристов был. Активно рассматривались кандидатуры другого столичного вице-мэра Михаила Кылварта и министра образования Майлис Репс.

Интересно, что в январе "Политрулет" писал о прогнозе экстрасенса Мэрилин Керро, который был сделан в прямом эфире передачи ETV+ "ТВой вечер" . Она предсказала, что ни Кристен Михал, ни Яна Тоом, ни Михаил Кылварт, ни Раймонд Кальюлайд не станут мэром Таллинна. По мнению эстонской ведьмы, градоначальником станет мужчина старше 50 лет. Под это описание попадает как раз Аас, которому 51 год.

Ранее со своим кандидатом на пост мэра Таллинна определилась Эстонская консервативная народная партия (EKRE), сделавшая ставку на Мартина Хельме. У реформистов, скорее всего, претендовать на должность столичного градоначальника будет Кристен Михал, а у соцдемов - Райнер Вакра. Партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL), возможно, удивит и сделает первым номером Викторию Ладынскую, хотя рассматриваются и другие кандидатуры.

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Кандидата в мэры Таллинна представлял председатель Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. В 2005 году Аас и Ратас были вице-мэрами при градоначальнике Тынисе Пальтсе (Res Publica). Сравним две фотографии. Угадайте сами, где 2005-й, а где 2017-й.

Фото: Postimees/Scanpix

Казус недели: метания Сеэдера

Во вторник, 16 мая, уездная газета Sakala сообщила, что избранный недавно новым главой IRL Хелир-Валдор Сеэдер будет баллотироваться в горсобрание Вильянди от избирательного союза, название которого пока не утверждено.

"Решение было принято раньше съезда партии. Избирателю необходимо дать сигнал о том, что будет более широкое сотрудничество в рамках избирательного союза между партнерами, будь то члены Свободной партии или беcпартийные", - пояснил Сеэдер в интервью "Актуальной камере". По его словам, выбор в пользу избирательного союза не говорит о неверии Сеэдера в успех IRL.

Однако уже в четверг Сеэдер поменял свое мнение, сказав новостному порталу ERR, что предпочел бы баллотироваться по партийному списку. Поэтому этот вопрос будет еще раз обсужден. "Я сам призвал людей все-таки пойти по партийному списку", - сообщил Сеэдер.

В тени главных событий: Янно Лехеметс

Издание Järva Teataja на этой неделе сообщило, что вице-председатель Пайдеского горсобрния Лехеметс 9 мая усилил Центристскую партию. Любопытно, что на муниципальных выборах 2013 года он шел как кандидат в мэры Пайде от Партии реформ. В итоге он стал вице-мэром города, а в конце 2014 года предприниматель был объявлен банкротом. Параллельно прокуратура возбудила уголовное дело для проверки связанных с ним предприятий.

В январе 2015-го, когда эта информация появилась в СМИ, Лехеметс передумал баллотироваться в Рийгикогу в списке Партии реформ. А 3 февраля он и вовсе покинул ряды реформистов. В марте того же года Лехеметс сыграл важную роль в смене коалиции (соцдемы и центристы сместили реформистов и отечественников). Он перешел из городской управы в горсобрание, где его голос стал решающим. За это его избрали вице-председателем горсобрания.

Лехеметс отметил, что сейчас он не будет кандидатом в мэры от Центристской партии, но в муниципальных выборах, конечно же, примет участие.

И так далее:

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Гармонь недели: Инара Луйгас

Депутат Рийгикогу Инара Луйгас в рамках тура соцдемов по Пярнумаа вместе с министром культуры Индреком Сааром посетила Русский хутор, показав класс игры на гармошке.

Свадебная дата недели: Таави Рыйвас и Луиза Вярк

Не так давно шумно отгремела свадьба двух депутатов Рийгикогу - Мартина Репинского и Сирет Котка (теперь ставшая Котка-Репински), а на очереди торжественное мероприятие еще у одного парламентария - вице-спикер парламента и бывший премьер-министр Таави Рыйвас (Партия реформ) наконец-то свяжет себя брачными узами с певицей Луизой Вярк. Издание Õhtuleht выяснило, что свадьба назначена на 19 августа.

По данным газеты, певица Герли Падар в этот день отменяет свое выступления на Певческом празднике в Пылвамаа, чтобы со своим возлюбленным Мартином Пармасом поздравить новобрачных. Сама Луиза Вярк не опровергла эту информацию, но не захотела говорить о деталях свадьбы.

Летом будет десять лет, как Таави и Луиза живут вместе. У них есть 8-летняя дочь Мийна Риханна, а 29 декабря прошлого года родился сын Герман.

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