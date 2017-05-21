ФОТО: в Эстонии прошла "Ночь музеев"

В субботу, 20 мая, прошла всеэстонская акция "Ночь музеев", в рамках которой более 190 музеев, выставок, архивов и научных центров работали допоздна, и посетить их можно было бесплатно. Тема мероприятия в этом году – "Игры в ночи".

Тема связана с годом детской и молодежной культуры. Каждый музей раскрыл заданную тему со своей точки зрения, благодаря чему планируемая программа была весьма разнообразной.

"Ночь музеев" проводится каждый год с 2009 года. Тогда тема акции была – "Объекты в ночи", в 2010 году – "Истории в ночи", в 2011 году – "Сокровища в ночи", в 2012 году – "Кино в ночи", в 2013 году – "Люди в ночи", в 2014 году – "Звезды в ночи", в 2015 году – "Музыка в ночи" и в 2016 году – "Волны в ночи".