В субботних ДТП пострадали три мотоциклиста

В субботу, 20 мая, произошло три ДТП, в которых пострадали мотоциклисты.

В 14:00 на седьмом километре дороги Кярса - Эосте в волости Пылва мотоцикл Harley-Davidson FXST, которым управлял 41-летний мужчина, вылетел в кювет. Мотоциклиста доставили в Пылваскую больницу.

В 15:04 в Таллинне на улице Рая мотоциклист, личность которого до сих пор не установлена, совершал обгон на большой скорости и задел ногу другого мотоциклиста, который управлял транспортным средством Keeway AR125. После чего неопознанный мотоциклист продолжил движение дальше. Пострадавший мотоциклист - 45-летний мужчина, не имевший прав соответствующей категории, - после случившегося отправился домой и уже оттуда вызвал скорую, которая увезла его на обследование в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 23:26 на 11-м километре окружной дороги Курессааре перед 24-летним мужчиной, ехавшим на мотоцикле Honda VF 700C, выбежало лесное животное. Избегая столкновения, водитель вместе с мотоциклом упал на дорогу.

Мотоциклиста доставили в Курессаарескую больницу.