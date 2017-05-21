В Кабуле неизвестными похищена гражданка Финляндии

Гражданка Финляндии похищена в столице Афганистана Кабуле. Министерство иностранных дел Финляндии подтверждает данную информацию, однако не сообщает подробностей.

"Единственное, что можно сейчас констатировать, у нас нет никакой информации о похитителях", - передает Русская служба YLE слова представителя пресс-службы МИДа Каролийны Романофф.

По ее словам, МИД на данном этапе не комментирует деталей случившегося.

Финское информационное агентство STT сообщает, что похищенная женщина является работником гуманитарной организации Operation Mercy. По информации местных СМИ, женщина исчезла после вчерашнего нападения на место ее жительство. В результате этого же нападения погиб немецкий работник гуманитарной организации и охранник дома, где проживали работники организации.