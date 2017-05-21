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Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев покинул Центристскую партию ({{commentsTotal}})

Евгений Соловьев.
Евгений Соловьев. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев, которого в августе 2016 года окончательно признали виновным в коррупции, вышел из рядов Центристской партии.

"Никто на меня не давил. Я написал заявление по собственному желанию. Я ведь отошел от политики. И ближайшие четыре года не собираюсь ею заниматься", - сказал Соловьев в интервью корреспонденту порталу rus.err.ee.

Согласно данным Коммерческого регистра, Соловьев, состоявший в рядах центристов с января 2003 года, покинул партию 19 мая.

Напомним, что в начале мая на правительственной пресс-конференции, которая прошла на выезде в Брюсселе, был поднята тема членства Соловьева в Центристской партии. Работающая в столице Бельгии корреспондент ERR Эпп Эханд поинтересовалась у премьер-министра, когда же Центристская партия исключит из своих рядов Соловьева. На это Ратас ответил, что вопрос можно будет обсудить, если правлению поступит соответствующее предложение. Эханд, в свою очередь, уточнила, не готов ли Юри Ратас сам выступить с такой инициативой. "Благодарю за предложение. Оно совсем не плохое", - прозвучал ответ премьера и председателя Центристской партии Юри Ратаса.

Сам Соловьев сказал, что с Ратасом на эту тему не общался. "Я был простым членом партии, а он - председателем. Мы не общались друг с другом", - отметил бывший мэр Кохтла-Ярве.

В прошлом году Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно.

Проходивший по этому делу бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Юри Колло, и уже экс-депутат горсобрания, тоже признан виновным в подделке документов и присвоении городского имущества. Его суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения условно с пятилетним испытательным сроком.

Согласно данным Коммерческого регистра, Колло продолжает оставаться членом Центристской партии.

Сейчас Соловьев, который был мэром Кохтла-Ярве с 2003 по 2016 год, работает директором свалки в Уйкала.

Редактор: Виктор Сольц

кохтла-ярвецентристская партияевгений соловьев


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