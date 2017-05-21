Украинская служба Euronews прекратила вещание

В декабре 2016 года около ста сотрудников офиса Euronews в Лионе устроили забастовку в знак протеста против решения о закрытии украинской редакции. Сотрудники канала утверждали, что Euronews неравноценно распределяет бюджет между службами на различных языках, передает "Медуза".

Euronews вещал на Украине с 2011 года. До 2015 года украинская версия канала транслировалась Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, но затем было принято решение прекратить работу с каналом. Среди причин называлась высокая стоимость контента и невозможность влиять на редакционную политику Euronews.

Впоследствии программы канала стали выходить на телеканале "Интер".