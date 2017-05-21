Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 21 мая.

В программе:

Центристская партия - обострение борьбы за власть? Нарастают ли внутренние противоречия в Центристской партии или же речь идет о хорошо спланированной предвыборной кампании? Разбирался Николай Лощин.

Хочешь плакать? Новый компьютерный вирус шагает по планете. Возможно ли остановить пандемию - анализирует Константин Свиридовский.

Искусство на грани абсурда. Владислав Лушин беседует с идейным вдохновителем акции "Монстрация" Артемом Лоскутовым.

Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущий выпуска - Николай Лощин.