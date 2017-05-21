Председателем совета уполномоченных EKRE остался Пауль Пуустусмаа

На проходящем в большом зале уездной управы Вильянди собрании совета уполномоченных Эстонской консервативной народной партии (EKRE) его председателем был переизбран юрист Пауль Пуустусмаа.

Зампредом совета уполномоченных был избран председатель Тартуского округа партии Индрек Сярг, передает пресс-служба EKRE.

На заседании совета уполномоченных председатель партии Март Хельме выступил с докладом о политической ситуации в Эстонии. Также была принята политическая декларация.

Кроме того, на собрании должны определиться с кандидатом в мэры Вильянди.

В состав совета уполномоченных EKRE входят председатель и вице-председатели партии, депутаты парламента, избранные на конгрессе члены совета уполномоченных, председатели объединений, а также уездных и городских отделений. Уездные и городские отделения присылают по одному дополнительному представителю на каждые 300 членов.