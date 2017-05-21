Сеэдер: IRL не собирается разрушать правящую коалицию

"В СМИ спекулируют о создании новой коалиции и предполагают, что IRL хочет разрушить коалицию, - написал Сеэдер. - Заявляю, что у IRL нет планов разрушить нынешнюю коалицию и вызвать правительственный кризис непосредственно перед председательством Эстонии в ЕС. Мы хотим пересмотреть налоговые законы, которые сейчас рассматривает Рийгикогу — залоговый налог, акциз на упаковку и налог на сахар, и в большей мере восстановить возможность совместных деклараций для супругов".

"Это законы, которые существенно повлияют на предпринимательскую среду Эстонии и укрепят семейные ценности. Мы сами участвовали в подготовке этих законов, но это не повод не менять их, если есть возможность и понимание того, что в интересах экономического развития Эстонии изменить представленный налоговый пакет", - отметил Сеэдер.

"Мы договорились с партнерами по коалиции, что в большей мере восстановим возможность подачи совместных деклараций для супругов и откажемся от залогового налога. Источник покрытия затрат — экономия на расходах. Простых вариантов нет, переговоры идут напряженно, но я высоко ценю партнеров по коалиции за готовность и терпение в обсуждении наших предложений. Мы продолжаем переговоры о вариантах улучшения экономической среды Эстонии", - пояснил Сеэдер.

По его словам, в коалиционном договоре есть и другие пункты, которые не нравятся IRL, но нужно учитывать возможности и временные рамки, а партия не намерена начинать новые коалиционные переговоры. По словам Сеэдера, он рассчитывает в ходе работы найти совместные решения этих вопросов.