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Сеэдер: IRL не собирается разрушать правящую коалицию ({{commentsTotal}})

Хелир-Валдор Сеэдер.
Хелир-Валдор Сеэдер. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Председатель партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер в воскресенье, 21 мая, направил однопартийцам письмо, в котором заявил, что IRL не собирается разрушать правящую коалицию.

"В СМИ спекулируют о создании новой коалиции и предполагают, что IRL хочет разрушить коалицию, - написал Сеэдер. - Заявляю, что у IRL нет планов разрушить нынешнюю коалицию и вызвать правительственный кризис непосредственно перед председательством Эстонии в ЕС. Мы хотим пересмотреть налоговые законы, которые сейчас рассматривает Рийгикогу — залоговый налог, акциз на упаковку и налог на сахар, и в большей мере восстановить возможность совместных деклараций для супругов".

"Это законы, которые существенно повлияют на предпринимательскую среду Эстонии и укрепят семейные ценности. Мы сами участвовали в подготовке этих законов, но это не повод не менять их, если есть возможность и понимание того, что в интересах экономического развития Эстонии изменить представленный налоговый пакет", - отметил Сеэдер.

"Мы договорились с партнерами по коалиции, что в большей мере восстановим возможность подачи совместных деклараций для супругов и откажемся от залогового налога. Источник покрытия затрат — экономия на расходах. Простых вариантов нет, переговоры идут напряженно, но я высоко ценю партнеров по коалиции за готовность и терпение в обсуждении наших предложений. Мы продолжаем переговоры о вариантах улучшения экономической среды Эстонии", - пояснил Сеэдер.

По его словам, в коалиционном договоре есть и другие пункты, которые не нравятся IRL, но нужно учитывать возможности и временные рамки, а партия не намерена начинать новые коалиционные переговоры. По словам Сеэдера, он рассчитывает в ходе работы найти совместные решения этих вопросов.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

irlхелир-валдор сеэдерправящая коалиция


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