Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна прибыл с визитом в Ирак

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна в воскресенье начал визит в Ирак, где в том числе встретится с участвующими в военной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) эстонскими военнослужащими и поблагодарит их из за службу, которая в том числе гарантирует безопасность Эстонии.

Эстония участвует в коалиции против ИГ таким образом, что инструктора Сил обороны обучают сотрудников органов безопасности Ирака, сообщило Министерство обороны.

Эстония предоставила в распоряжение коалиции команду инструкторов из шести человек и штабного офицера. Инструкторы служат в составе датского контингента на базе, расположенной в иракской провинции Анбар, старший штабной офицер служит военным советником в Багдаде.

Рийгикогу дал Силам обороны мандат на участие до десяти военнослужащих в операции Inherent Resolve.

Проходящая под руководством США международная военная операция против ИГ Inherent Resolve стартовала 15 июня 2014 года. Цель операции — прямые и поддерживающие военные действия против ИГ, прежде всего в Ираке и Сирии.

Эстония участвует в операции Inherent Resolve с августа прошлого года.