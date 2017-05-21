ФОТО: воскресенье в Каламая - день уличных кафе ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 21 мая, в рамках Дней Каламая в этом столичном районе открылась почти сотня уличных кафе.
Специальное жюри посетит все кафе и выберет три лучших.
Чтобы было удобнее ориентироваться в уличных кафе, было разработано специальное мобильное приложение, где есть полный обзор всех торговых точек.
Приложение LiveTeam можно скачать на Apple и на Android.
На время праздника перекрыто движение на улицах Соо и Вана-Каламая. Организаторы советуют гостям добираться до места назначения пешком или на велосипеде.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Редактор: Виктор Сольц