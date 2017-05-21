Кандидатом в мэры Вильянди от EKRE стал депутат Рийгикогу Яак Мадисон

"Баллотируюсь в Вильянди, поскольку попал в Рийгикогу по избирательному округу Ярвамаа и Вильяндимаа. Вильянди - это цитадель истинных эстонцев. Здесь в самом лучшем виде хранится эстонская культура и народное наследие. Мы стоим за то, что это продолжалось и в дальнейшем", - сказал Мадисон.

Мадисон (26) с 2013 года состоит в EKRE. На прошлых муниципальных выборах баллотировался по списку IRL в волостное собрание Албу (Ярвамаа) и был избран. В 2015 году на парламентских выборах получил 1883 голоса и благодаря компенсационному мандату стал в этом созыве самым молодым членом Рийгикогу. Является заместителем парламентской комиссии по делам Евросоюза. С 2016 года - зампред EKRE.

Ранее EKRE объявила о своих кандидатах в мэры Таллинна и Пярну. В столице Эстонии избирательный список возглавит председатель парламентской фракции Мартин Хельме, а в Пярну - лидер партии Март Хельме.