Соцдемы утвердили кандидатом на пост мэра Тарту Ярно Лаура

В воскресенье, 21 мая, на общем собрании Тартуского округа Социал-демократической партии (СДП) был утвержден первый номер избирательного списка на муниципальных выборах. Кандидатом в мэры Тарту стал действующий вице-мэр Ярно Лаур, занимающийся вопросами городского планирования.

"Хотим сделать из Тарту флагман новой экономики", - заявил Лаур.

С 2003 года Лаур (41) с перерывами работал в Тартуском горсобрании, был также членом Рийгикогу, волостным старейшиной Вяэтса, советником министров.

С 2013 года - вице-мэр Тарту.

Лаур примкнул к социал-демократам незадолго до своего 15-летия - в 1990 году, когда Эстония еще была частью Советского Союза.