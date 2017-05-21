Март Лаар раскритиковал министра финансов Свена Сестера

Почетный председатель IRL Март Лаар разослал однопартийцам письмо, в котором в числе прочего критикует нынешнего министра финансов Свена Сестера за его послабления в бюджетной политике.

Лаар отметил, что партия IRL во все времена выступала за жесткую бюджетную политику, а теперь министр финансов, член партии, является тем политиком, который пытается ее изменить таким способом, который может противоречить Конституции, передает Rus.Postimees.

"Не удивительно, что это приводит к отчуждению избирателей", - заключает Лаар.