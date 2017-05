На "Джиро д'Италия" Танель Кангерт упал с велосипеда, сломал руку и сошел с дистанции

Скорее всего, Кангерт просто не заметил дорожный знак, передает ERR Sport.

В момент происшествия до финиша этапа оставалось 9,9 километра.

По данным команды "Астана", у Кангерта диагностирован перелом локтевого сустава на левой руке.

"Oh my goodness!" ????????@AstanaTeam's Tanel Kangert smashes into some road furniture and takes a nasty fall pic.twitter.com/FHdsLPTk40