ВИДЕО: на "Джиро д'Италия" Танель Кангерт упал с велосипеда, сломал руку и сошел с дистанции ({{commentsTotal}})
Занимавший седьмое место в общем зачете "Джиро д'Италия" после 14 этапов эстонский велосипедист Танель Кангерт, выступающий за "Астану", врезался в дорожный знак и неудачно упал на асфальт в концовке 15-го этапа. В результате ему пришлось сойти с дистанции.
Скорее всего, Кангерт просто не заметил дорожный знак, передает ERR Sport.
В момент происшествия до финиша этапа оставалось 9,9 километра.
По данным команды "Астана", у Кангерта диагностирован перелом локтевого сустава на левой руке.
"Джиро д'Италия" финиширует в Милане 28 мая.
Добавлен видеоматериал "Актуальной камеры".
Редактор: Виктор Сольц