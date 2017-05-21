Отт Тянак занял четвертое место на ралли в Португалии

Эстонский автогонщик Отт Тянак ("М-спорт") занял четвертое место на этапе чемпионата мира по авторалли в Португалии. Победу же отпраздновал его партнер по команде - француз Себастьен Ожье.

Второе место занял бельгиец Тьерри Нёвилль, тройку лучших замкнул испанец Дани Сордо. Оба гонщика представляют команду Hyundai Motorsport.

Четырехкратный чемпион мира Ожье уже в пятый раз выиграл Ралли Португалии.

После этого этапа в общем зачете лидирует, как и прежде, Ожье. На его счету 128 очков. Следом идут Нёвилль и Яри-Матти Латвала, у которых 106 и 88 очков соответственно. Тянак на четвертой позиции - 83 балла.

Следующий этап через три недели примет остров Сардиния (Италия).