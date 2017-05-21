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В Тарту прошла первая в Эстонии "Монстрация" ({{commentsTotal}})

Культура
Культура
Владислав Лушин

В рамках "Ночи музеев" в Тарту состоялась первая в истории Эстонии "Монстрация" - художественная акция, участники которой представляют собственноручно сделанные плакаты абсурдного содержания. Корреспондент "Актуальной камеры +" встретился с идейным вдохновителем "Монстрации" - сибиряком Артемом Лоскутовым.

Серия мероприятий под названием "Монстрация" зародилась в Новосибирске в далеком 2004-м, когда несколько десятков местных художественных активистов вышли на общегородскую первомайскую демонстрацию с плакатами абсурдного содержания.

С годами акция приобрела куда более значительный масштаб, и 1 мая 2017 года по главному проспекту "сибирской столицы" маршировало уже несколько тысяч "монстрантов" во главе с бессменным организатором Артемом Лоскутовым, который называет свое шествие попыткой придать новый смысл традиционным первомайским демонстрациям.

"Монстрация" - это желание заявить, что ты не принимаешь участия в том безумии, которое творится вокруг. Ты принимаешь участие в каком-то другом безумии, своем собственном - с плакатами какими-то дурацкими. Да, я занимаюсь абсурдными вещами. Да, у меня в руках чушь, но я это признаю, а вы все это делаете с серьезными лицами", - говорит Лоскутов.

На большинстве плакатов абсурдные, но при этом весьма остроумные лозунги. Здесь не встретишь политической пропаганды, зато иронии - хоть отбавляй.

"Пишите свои чувства, свои эмоции, всё, что хочется, всё, что у вас в голове есть. Пусть это будет бессмыслица, потому что и так всё бессмыслица. Можно писать всё практически, очень редко бывают случаи, когда кого-то какой-то плакат просят убрать", - рассказывает Лоскутов.

Как говорит Артем, "Монстрация" - это коллективное творчество: организаторы определяют лишь время и место проведения хэппенинга, а вот наполняют его содержанием уже все участники вместе. Впрочем, в разработке главного транспаранта мероприятия художник всё же старается принять непосредственное участие.

"В прошлом году был плакат "Здесь вам не Москва" . Это цитата. Я пришел согласовывать в мэрию все эти бумажки о шествии, и мне сказали: "Нет". Как же так, говорю, вот у нас послезавтра акция, придет несколько тысяч людей, и что будет? Давайте как-то договариваться. Мне говорят: "Здесь вам не Москва, идите в суд". Я подумал, блин, "Здесь вам не Москва" - отлично, такой стихийный сепаратизм чиновничий. Хорошая вообще фраза, её можно написать. Это хит, мне кажется, до сих пор", - продолжает Лоскутов.

Проблемы с согласованием и проведением акции возникали не единожды, а ее участников, в том числе Артема, задерживали и даже арестовывали на 10 суток по типичным для сегодняшней России статьям - нарушение правил проведения собрания и неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Тартуская "Монстрация", в отличие от новосибирских, запланирована скорее как экспериментальное мероприятие - за несколько часов до начала акции у Артёма не было ни представления о количестве участников, ни даже заготовленного плаката.

Хотя на первой тартуской "Монстрации" собралось всего пару десятков человек, по мнению корреспондента "АК+", ее вполне можно признать успешной: своя доля абсурда здесь, несомненно, имелась.

Редактор: Виктор Сольц

монстрацияартем лоскутов


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