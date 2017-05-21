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Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма ({{commentsTotal}})

Дональд Трамп в Саудовской Аравии.
Дональд Трамп в Саудовской Аравии. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Все страны и народы мира должны совместными усилиями изолировать Иран до тех пор, пока правительство этой страны не будет преследовать мирные цели. С таким утверждением выступил в воскресенье, 21 мая, на арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп.

"Иран поставляет оружие и тренирует боевиков, которые распространяют разрушение и хаос. Иранский режим несет ответственность за нестабильность, с которой столкнулся регион: в Ливане, Ираке, Йемене и, очевидно, в Сирии. Пока иранский режим не выразит намерение быть партнером для установления мира, все страны и народы должны совместными усилиями изолировать Иран", - передает слова Трампа ТАСС.

Кроме того, по мнению президента США, режим Башара Асада в Сирии "совершил немыслимые преступления" при поддержке Ирана.

"Борьба с экстремизмом - это битва между добром и злом"

Также Трамп подчеркнул необходимость противостоять экстремизму в исламе. По его словам, борьба с экстремизмом - это не битва между разными конфессиями, а битва между добром и злом, передает Русская служба "Би-би-си".

"Религиозные лидеры должны четко дать понять: варварство не принесет вам славы, поклонение к злу не даст вам достоинства, - заявил Трамп. - Если вы выбираете путь террора, ваша жизнь будет пустой, ваша жизнь будет короткой, и ваша душа будет обречена".

Трамп вчера прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Сегодня он уже принял участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. Намечены также расширенные переговоры, к которым присоединятся лидеры других арабских и мусульманских государств.

Редактор: Виктор Сольц

дональд трампсирияирансаудовская аравия


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