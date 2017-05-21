Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной России в воскресенье, 21 мая, стали обладателями бронзы чемпионата мира 2017 года.

В матче за третье место российская команда одержала победу над национальной командой Финляндии. Встреча, прошедшая в Кельне, завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян, передает "Интерфакс".

Сборная России по ходу матча добилась преимущества в четыре шайбы. За несколько секунд до окончания второго периода соперник отыграл один гол, а в третьей двадцатиминутке финской команде удались еще две результативные атаки. Это позволило им сократить отставание до минимума.

Впрочем, в середине третьего периода сборной России удалось в пятый раз поразить ворота финского коллектива.

В составе команды Олега Знарка две шайбы провел Никита Гусев, по одной - Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров. У сборной Финляндии отличились Микко Рантанен, Микко Лехтонен, Вели-Матти Савинайнен.

Финал между сборными Канады и Швеции начнется в 21:45.

Сборная России второй год подряд становится третьей. В 2016-м золото ЧМ, который прошел в России, выиграла Канада. Второе место тогда.