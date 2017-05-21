В Летной гавани прошел посвященный работе спасателей семейный день

В воскресенье, 21 мая, спасатели демонстрировали класс в рамках семейного дня в столичной Лётной гавани.

За год спасательным службам удается в среднем спасти 500 человеческих жизней, передает "Актуальная камера".

Уже в июне спасатели получат новую технику, которая позволит им оперативнее реагировать на вызовы, а также добираться до тех мест, куда ранее было затруднительно попасть.

Значительную помощь оказывают и добровольцы. А любимцами публики на сегодняшнем празднике бесспорно стали четвероногие спасатели - собаки. Выставка "Mayday. Mayday. Mayday", посвященная спасению на водах, открыта в Лётной гавани до следующего года.