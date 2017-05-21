В понедельник солнечно, +13..+18 ({{commentsTotal}})
Малоактивная ложбина низкого давления будет перемещаться через Эстонию с северо-запада на юго-восток.
Ночью небольшая или переменная облачность. На западе Эстонии местами кратковременный дождь. Кое-где возможен туман. Ветер на востоке переменный 1-6 м/с, местами до 9 м/с. Температура воздуха 4..9°C.
Днем на западе Эстонии солнечная, сухая погода. На востоке республики переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 13..18, на востоке до 21°C. Несмотря на осадки, в лесах Эстонии сохраняется высокая пожароопасность.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)