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Март Хельме: сегрегация в Эстонии существует благодаря центристам ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Елизавета Калугина

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) готова взять на себя ответственность по формированию нового правительства, но не любой ценой. Такое заявление было принято сегодня на заседании совета уполномоченных в Вильянди. Лидер консерваторов Март Хельме поделился с "Актуальной камерой" своим мнением относительно "русского вопроса" и рассказал, что мешает интеграции русскоязычного населения.

"Если русские выучат эстонский язык и станут гражданами Эстонии, то я не вижу какой-то особой разницы между эстонцами и русскими. Но если русские будут поддерживать центристов, которые хотят продолжать эту сегрегацию, то это не в в пользу интересов русских в Эстонии", - считает Хельме.

По словам лидера консерваторов, сегрегация русскоязычной части общества напрямую связана с политикой, проводимой Центристской партией.

"Если бы сейчас они приняли бы те идеи, которые представляем мы, то просто потеряли бы своих русскоязычных избирателей, а это конец Центристской партии. Поэтому они, конечно, заинтересованы в том, чтобы эта сегрегация продолжалась", - добавляет Хельме.

Центристская партия с таким выводом категорически не согласна.

"Нет. Это обычная ложь политической оппозиции, которая распространяется постоянно", - парирует вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд.

Члены EKRE пристально следят и за действиями партии "Союз Отечества и Res Publica", которая является их прямым конкурентом, но при этом могла бы стать и потенциальным партнером, защищающим интересы консервативного электората.

Редактор: Виктор Сольц

ekreмарт хельмеяанус карилайд


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