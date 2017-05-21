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Битва за Таллинн: "АК+" подводит промежуточные итоги предвыборной кампании ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Николай Лощин

До местных выборов в Эстонии осталось пять месяцев. "Актуальная камера +" подвела промежуточные итоги политической битвы за столицу страны - Таллинн.

На этой неделе Центристская партия - фаворит на предстоящих местных выборах в Таллинне - определилась со своим кандидатом в мэры. Им стал исполняющий обязанности градоначальника после отстранения от власти Эдгара Сависаара, чиновник со стажем Таави Аас, ранее не отличавшийся серьезными результатами на выборах. Смена парадигмы - так оценивают решение партии политиологи.

"Ясно, что на предстоящих выборах Центристская партия не будет выстраивать свою кампанию вокруг конкретной личности кандидата в мэры, основной упор будет сделан на бренд самой партии", - считает политолог Тынис Саартс.

Наблюдатели и журналисты в очередной раз задаются вопросом, насколько единой можно считать Центристскую партию перед местными выборами. После интервью Ольги Ивановой "Спутнику", высказываний Оудеки Лооне по поводу 9 мая и ответного заявления премьера Юри Ратаса вновь возобновились уже затихшие разговоры о расколе и двух крыльях внутри партии.

Центрист Карилайд: создается впечатление, что кто-то в нашей партии завидует Ратасу

Яна Тоом, Ольга Иванова и Оудекки Лооне даже обратились с публичным посланием к лидеру партии Юри Ратасу, что многие восприняли как объявление недоверия. Вице-председатель центристов Яанус Карилайд назвал подписантов внутрипартийными маргиналами и пообещал наказать при составлении предвыборных списков.

"Его высказывания никак не отражали направление, которое указал председатель партии, призвавший членов Центристской партии жить дружно. К сожалению, Карилайд к этому совершенно не прислушался, начал исключительно личные нападки. Это его выбор. Он и раньше выделялся такими действиями, которые не всегда всем понятны. По слухам, он даже выходил с предложением выкинуть Яну Тоом из партии", - говорит Иванова.

"Я бы пожелал всем учитывать предложения председателя партии. Это будет полезно для всей партии, мы должны быть единым ансамблем. Иначе может создаться впечатление, что кто-то в партии завидует или ревнует, что у председателя партии всё идет хорошо. Эстафетная палочка у легендарного политика Эдгара Сависаара была перенята таким образом, что партия может развиваться и дальше. Надеюсь, что подобная ревность внутри партии сойдет на нет. Её удастся укротить. Если же это будет не так, то всегда можно при составлении предвыборных списков решить, кто годится на то, чтобы возглавить список, а кому вообще там не место. Пока я вижу, что и Яна Тоом хочет быть командным игроком. Надеюсь, это будет и в будущем", - парирует Карилайд.

Соцдем Вакра: сапоги Эдгара Саависаара Таави Аасу слишком велики

Что это? Нарастание противоречий внутри Центристской партии или же тонкий ход по удержанию внимания публики и игра сразу на двух полях - русском и эстонском? Вопрос до сих пор остается без ответа.

"Не знаю, есть ли там что-то неладное внутри партии. Но в целом противоречия внутри центристов наблюдались всегда. Мало вероятно, что партия развалится. Будем откровенными: добиться успеха, покинув партию, русскоязычным политикам будет очень нелегко", - говорит Саартс.

Остальные партии тем временем тоже не отстают и втягиваются в борьбу за столицу Эстонии. Политические силы, которые по итогам прежних выборов находятся в столице в оппозиции, пытаются нащупать слабые места у правящей партии.

"Видно, что сапоги Сависаара Таави Аасу слишком велики. Антицентристская коалиция в столице возможна. И чем ближе к выборам, тем больше становится вероятность этого", - считает потенциальный кандидат в мэры от Социал-демократической партии Райнер Вакра.

"Если власть в столице сменится, то сразу будет закрыто Таллиннское ТВ и другие муниципальные издания. Прекратится заказ передач у ПБК. Противостояние будет принципиальным", - обещает потенциальный кандидат в мэры от Партии реформ Кристен Михал.

Реформист Михал: наша идея в сфере образования разводит нас с центристами по разные стороны баррикад

Важной темой на выборах может стать и положение русских гимназий. Городские власти рассматривают ходатайства трех столичных гимназий о возвращении обучения на русском языке и отступления от системы "60 на 40", в скором будущем голосование по ним должно состояться в горсобрании. Реформисты вышли со своим предложением.

"В сфере образования мы вышли с идеей, которая разводит нас с центристами по разные стороны баррикад. Мы заявили, что образование начиная с детского сада должно быть переведено на эстонский язык", - продолжает Михал.

"Партия реформ пытается в очень силовой манере разыграть национальную карту. Тема с русскоязычными детскими садами, которую подняли настолько мощно, несомненно, знак того, что реформисты пытаются противопоставить друг другу эстонцев и русских", - анализирует Саартс.

Ладынская из IRL: не стоит прибегать к стратегии двуликого Януса

По мнению политолога, одна из причин, по которой реформисты именно сейчас вышли с "русской картой" - попытка опередить консерваторов или отечественников в борьбе за определенных избирателей. Впрочем, IRL со своей стратегией еще не определился - ясность наступит в июне, не исключено, что партию в Таллинне за собой поведет русскоязычный политик Виктория Ладынская.

"Я не считаю корректным проводить четкое разделение по национальности в контексте выборов. Это губительно для государства, несмотря на то, что это всегда железобетонно обеспечивает электорат и успех на выборах. Многие партии прибегают к этой тактике, безгрешных здесь практически нет. Но это не очень честная игра, потому что она приводит к дальнейшим проблемам в сфере интеграции. Сначала мы разделяем людей, а потом пробуем расказать, как много у нас замечательных представителей другой национальности в стране. Это стратегия двуликого Януса", - говорит Ладынская.

Не исключают политологи и появление в Таллинне избирательных союзов, которые могут побороться за попадание в столичное горсобрание и разделить власть - кто знает, возможно, с теми же центристами. Как сами представители двух крыльев в Центристской партии относятся к тому, что партия может потерять абсолютное большинство в столице?

"Если мы продолжим находится у власти как в Таллинне, так и на уровне государства, это для Центристской партии будет победа. И неважно, будет ли у нас абсолютная власть или ее придется разделить с другими. Партия успешна тогда, когда она сможет претворить в жизнь пункты своей предвыборной программы", - считает Карилайд.

"Для Центристской партии потеря абсолютного большинства в столице будет очень сильным ударом", - отмечает Иванова. 

Редактор: Виктор Сольц

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