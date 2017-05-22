Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Канады в серии послематчевых буллитов в финале чемпионата мира по хоккею.

Основное время матча в Кельне завершилось ничьей - 1:1, передает Lenta.ru.

В концовке второго периода счет открыл защитник сборной Швеции Виктор Хедман. В начале третьей 20-минутки Райан О'Райлли восстановил равновесие.

Во время 20-минутного овертайма зрители голов не увидели.

В серии буллитов команды совершили по четыре броска, канадцы не сумели реализовать ни одной попытки, шведы отличились дважды.

Канада побеждала на двух последних чемпионатах мира. Шведы последний раз выигрывали мировое первенство в 2013 году.

В матче за третье место, который прошел ранее в воскресенье, сборная России со счетом 5:3 обыграла команду Финляндии.

В следующем году мировое первенство пройдет в Дании, турнир примут Копенгаген и Хернинг.