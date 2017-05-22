Анетт Контавейт переписала личный рекорд в рейтинге WTA

В свежей версии рейтинга, опубликованной в понедельник, 22 мая, 21-летняя Контавейт поднялась с 68-го на 52-е место, что стало ее лучшим показателем в карьере.

Такой стремительный взлет связан с успешным выступлением эстонской теннисистки на турнире Риме. В столице Италии Контавейт дошла до четвертьфинала, обыграв в том числе первую ракетку мира, немку Ангелик Кербер.

Второе место в мировом рейтинге продолжает занимать американка Серена Уильямс, третью строчку удержала Каролина Плишкова из Чехии.

Прежний многолетний лидер сборной Эстонии Кайа Канепи опустилась на 624-ю позицию.