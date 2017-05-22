В съемках нового фильма Андреса Пуустусмаа в Таллинне заняты Кирилл Кяро и Сергей Маковецкий

Эстонская кинокомпания Leo Production приступила к съемкам полнометражного художественного фильма "Зеленые коты" режиссера Андреса Пуустусмаа. В главных ролях сыграют эстонские и российские актеры Тыну Карк, Сергей Маковецкий, Март Малмстен, Кирилл Кяро, Юле Калюсте и другие.

Съемки фильмы продлятся в Таллинне по 7 июня, сообщили представители команды проекта.

Герои фильма "Зеленые коты" - два старых жулика Маркус (Тыну Карк) и Эдуард (Сергей Маковецкий), которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы и наконец выходят на волю.

Мир снаружи изменился и вот и они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь в нем. Все происходящее с ними, новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают, выбивают их из колеи. Они будто бы портят общую картину социума, не соответствуя его нормам, выделяясь из толпы, являясь лишними.

Продюсер фильма - Катерина Монастырская, оператор-постановщик - Павел Емелин.